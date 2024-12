Com apoio do Governo de MS, Hospital do Câncer entrega terceiro andar com 32 novos leitos à população

Com apoio e parceria do Governo do Estado, o Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão entregou nesta segunda-feira (9) a obra do terceiro andar, que conta com 32 novos leitos modernos à disposição da população. Eles estão equipados para atender os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

A obra no terceiro andar foi realizada pelo Hospital do Câncer, por meio de financiamento com empréstimo no valor de R$ 1,3 milhão. Assim vai ampliar e dobrar o número de atendimentos na unidade, proporcionando o cuidado oncológico de alta qualidade a quem precisa.

“Começamos a segunda-feira com muita emoção e orgulho. O Hospital do Câncer é prioridade zero na estratégia do Estado do Mato Grosso do Sul. Nós vamos continuar avançando neste sentido. Olhando para frente não tenho dúvida que nós juntos vamos conseguir entregar este equipamento, com uma boa execução”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Riedel destacou que o mais difícil em um hospital é a sua operação no dia a dia. Nosso grande desafio está em conseguir dar maior eficiência a este volume de recursos, com gestão adequada nos hospitais. Promover a articulação para trazer recursos federais, estaduais e municipais. Desta forma conseguimos transformar a saúde do Estado”.

A presidente do Hospital do Câncer, Sueli Lopes Telles, estava emocionada durante o evento e ponderou que se tratava de um momento histórico. “Percorrendo o hospital algo me incomodava profundamente, a lotação das enfermarias e alguns quartos com seis pacientes. O pior era quando precisávamos cancelar cirurgias por falta de leitos. O câncer não espera, ele avança. Diante desta realidade decidimos dar um passo mais difícil, que é finalizar o terceiro andar, não havia outra opção”.

Ela destacou que agora o momento é de celebrar. “Contamos agora com esta unidade com mais 32 leitos de altíssima qualidade, digna de hospitais de excelência. Aqui somos 99% SUS. Nosso compromisso é com a vida e com atendimento humanizado. Nossos pacientes não são números, são pessoas. Gostaria de agradecer ao Governo do Estado que acreditou no nosso trabalho”.

A prefeita da Capital, Adriane Lopes, parabenizou o esforço do Estado e da diretoria do hospital pela manutenção das atividades na unidade. “As parcerias são fundamentais, nós sabemos que para avançar precisamos de pessoas que acreditam no trabalho e invistam seu tempo, compromisso e dedicação. Parabéns a todos que colaboram com esta unidade”.

Recursos

Para contribuir com os trabalhos e atendimentos realizados no hospital, o Governo do Estado contribui financeiramente com a unidade. Ao todo foram repassados R$ 18 milhões nos dois últimos anos. Em 2023 teve R$ 9 milhões por meio de convênio e mais R$ 4,37 em repasse fundo a fundo. Já neste ano teve mais R$ 4,69 milhões em repasse estadual.

“Nosso objetivo na Secretaria de Saúde é que além do terceiro andar, sejam conclusas as demais o mais breve possível. Temos muitas demandas na saúde pública do Estado, mas algumas precisam ser prioridade e esta é uma delas. Hoje não são apenas 32 leitos novos, são leitos extremamente superiores àqueles que estamos acostumados a serem oferecidos no SUS. Nosso objetivo é continuar a ajudar esta instituição”, afirmou o secretário de Saúde, Maurício Simões.

O Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão é uma instituição privada filantrópica referência no tratamento oncológico no Estado. O maior hospital oncológico do Mato Grosso do Sul, atendendo 72% da oncologia. De cada 10 pacientes com câncer SUS, 7 são tratados pelo HCAA. São feitos em média 17 mil procedimentos por mês. Em 2023 foram 206.759 atendimentos realizados.