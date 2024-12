DOF apreende veículo com mil pacotes de cigarros contrabandeados em Maracaju

No último sábado (7), policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um veículo Ford Ka carregado com mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai na MS-164 em Maracaju.

Os policiais estavam fazendo um bloqueio na rodovia, quando abordaram o veículo. Um homem, de 24 anos, estava conduzindo o carro acompanhado de um adolescente, de 17 anos.

Os dois informaram aos agentes que pegaram o veículo carregado com os materiais ilícitos em Ponta-Porã e iriam descarregar em Campo Grande.

A droga apreendida, foi avaliada em aproximadamente R$ 70 mil, e encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, junto com a dupla.

