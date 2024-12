Corpo de turista que desapareceu após cair de barco no Rio Aquidauana é localizado

Corpo do turista de São Paulo que não teve a identidade divulgada, e que estava desaparecido desde sábado (7), após cair de uma embarcação no rio Aquidauana, distante 141 quilômetros de Campo Grande, foi localizado por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (9).

O acidente aconteceu por volta das 15h30, quando a vítima, que estava acompanhada do filho e do piloto do barco, próximo de uma cachoeira. A família estava hospedada em um rancho na região. O grupo parou para tirar fotos, antes de retornar à hospedagem, quando o barco virou.

O filho e o piloto conseguiram segurar na embarcação, mas o homem acabou sendo arrastado pela correnteza e desaparecendo. Testemunhas afirmam que ninguém utilizava colete salva vidas no momento do acidente.

As buscas começaram imediatamente, mas os mergulhadores só localizaram o corpo quase 48h depois. A distância não foi informada pela corporação. A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas e devem investigar o caso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram