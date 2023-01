Eloy Terena secretário do Ministério dos Povos Indígenas

O advogado Eloy Terena será o secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas. Terena é integrante da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e defende a pauta indígena em diversos processos no STF (Supremo Tribunal Federal), por exemplo no caso do marco temporal de demarcação de terras. O movimento indígena, inclusive, vê o nome dele como uma possível indicação para o Supremo. A ideia da direção da Apib é articular para que ele seja um dos cotados nas vagas que irão ser abertas na Corte durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista fará ao menos duas indicações. “Trabalhamos para indicar o advogado Eloy Terena ao Supremo Tribunal Federal, ainda no governo Lula”, afirmou a ministra Sonia Guajajara.

Luiz Henrique Eloy Amado – Eloy Terena – nasceu em 1988 e é indígena Terena da aldeia Ipegue, no Mato Grosso do Sul. Atualmente, é advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e uma das jovens vozes indígenas do país. Eloy possui doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e pós-doutorado na École des Hautes Études en Sciences Sociales – EHESS, de Paris, na França.

Os Terena, com população estimada em 16 mil pessoas em 2001, vivem atualmente em um espaço fragmentado, separado por fazendas e espalhados por sete municípios do Mato Grosso do Sul – estado que abriga uma das maiores populações indígenas do país. Também estão presentes no Mato Grosso e em São Paulo, mas nessas duas últimas localidades, as famílias Terena foram levadas pelo Serviço de Proteção aos índios (SPI) para serem “exemplo” de “obediência” ao sistema e produção nas práticas agrícolas. Isso porque os Terena passaram por grande contato com não-indígenas, sendo, inclusive considerados um povo estritamente bilíngue por saberem também a língua portuguesa, além da língua terena.

