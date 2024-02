Confira a coluna “Em Alta”

O novo programa da Band MS, TV Guanandi, já tem data e novo apresentador, Bruno Callegari estará à frente do “Bora MS”, que vai ao ar nesta segunda-feira (05), a partir das 11h da manhã. Assuntos como política, economia, segurança pública, solidariedade e tudo relacionado ao jornalismo sul-mato-grossense. Com uma nova proposta de telejornalismo, diferente de tudo que o MS já viu.

Rapidinhas…

O jornalista e apresentador, Joel Silva, está fazendo um tremendo sucesso na hora do almoço com o programa jornalístico Mega Meio Dia, que vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 13h, pela rádio Mega 94 FM. Estou adorando o programa, sou ouvinte assíduo. Parabéns Joel!

Está impossível assistir o BBB, não sei vocês, mas eu ando ficando com ranço dos famosos rsrs. A Wanessa Camargo, Yasmin e Rodriguinho estão causando demais, e a pergunta é quem vai sair com mais rejeição. O que vocês acham??

Depois das férias, os vereadores e deputados retornaram os trabalhos, mas na verdade eles só vão mostrar trabalhos após o carnaval. Esse ano tem eleição e o assunto já domina nos bastidores da política. Fiquei sabendo que um vice já está acertado, inclusive não vai disputar a reeleição para vereador.

A Expogrande 2024 tem início no dia 4 de abril, seguindo até o dia 14. Confira atrações: Victor e Léo, Lauana Prado, Gustavo Mioto, Ana Castela, Simone Mendes, Henrique e Juliano, entre outros estão confirmados. Eu recebi o convite da Acrissul para a coletiva, quero agradecer a lembrança, muito obrigado!

Depois do sucesso estrondoso que foi a “Tour Cedo ou Tarde”, a banda NX Zero retorna aos palcos a convite de festivais, agora, com a turnê “Um Pouco Mais”. A banda fará sua primeira apresentação no dia 02 de fevereiro no Planeta Atlântida e nos dias 01, 02, 03, 06, 09, e 10 de março, no festival I Wanna Be Tour, ao lado de bandas, como Fresno, Simple Plan, All American Rejects e The Used.

Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank vão entregar muita sintonia e diversão no novo programa do GNT, “Quem Não Pode se Sacode”. A dupla de apresentadoras recebe, a cada episódio, três convidados famosos que irão participar de divertidas dinâmicas que prometem proporcionar conversas reveladoras.

A espera finalmente acabou! Dilsinho libera sua nova música de trabalho, a tão aguardada parceria com a boiadeira Ana Castela. “Passada de Mão” é o primeiro lançamento de “DIFERENTÃO 2”, projeto registrado na Cidade Maravilhosa.

Que o samba não tem fronteiras e nem distância já sabemos, e isso fica ainda mais evidente na rotina e dia a dia de Renny Delmondes. Morando em Campo Grande, o gerente bancário completará 17 anos desfilando na Marquês de Sapucaí no carnaval de 2024. Passando por diversas posições, o muso celebra a conquista e a paixão pelo samba.

Chrystian gravou no dia 29, o projeto audiovisual “60 anos de Estrada”, idealizado pelo cantor em parceria com a Agência Produtora. Com participações de Maria Cecília e Rodolfo, Sérgio Reis, Renato Teixeira e Lipe e Lyan, o trabalho reúne os maiores hits da carreira, releituras e faixas inéditas.

Muita gente perguntou sobre o retorno do meu programa Em Alta, ele volta após o carnaval, com muitas novidades e entrevistas especiais. Também vou contar com produtor, o querido Matheus Entretenimento. Mas depois conto mais para vocês. Boa semana, a gente se vê por aí. Aquele abraço!

Por Jhoseff Bulhões.

