Operário está em SP onde enfrenta o Ferroviária pelo Brasileirão da Série D

Menos de uma semana após a perda do título local, no último domingo (30), para o Costa Rica, o Operário estreia hoje (6), no Brasileiro da série D. O único time de Mato Grosso do Sul no campeonato deste ano está desde quinta-feira (4), em Araraquara (SP), onde joga com a Ferroviária, às 16h (de MS), no estádio Fonte Luminosa.

Ainda sem convencer na temporada – o único bom momento foi a vitória sobre o Operário-PR, na Copa do Brasil, o Galo de Campo Grande joga a primeira fase no grupo 7, ao lado de mais sete equipes.

Os quatro primeiros seguem adiante, na competição. Porém, o elenco do treinador Celso Rodrigues, teoricamente, vai enfrentar jogos difíceis. Além do adversário deste sábado, o alvinegro disputa uma das quatro vagas com mais times de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás, que vêm de centros bem mais desenvolvidos do que o time de Mato Grosso do Sul, que atualmente encontra-se em estágio semi-profissional (confira as primeiras partidas do Galo na tabela).

Mesmo assim, o Operário sonha em fazer história – o futebol do Estado jamais passou da segunda fase na série D, e contratou ao menos sete jogadores para a Quarta Divisão: os meias Igor Vilela e Gean, (ex-Costa Rica), o volante Hulk (Patrocinense-MG); o atacante Coruja (Dourados), o meia-atacante Kiko (Anápolis-GO), o goleiro Zé Augusto (Ivinhema) e o lateral esquerdo Bruno Dip (Monte Azul-SP). “Estamos em um dos grupos mais fortes da competição, empolgados para competir e mostrar que não estamos na série D a passeio”, comentou o presidente do Operário, Nelson da Silva, no meio de semana, em entrevista ao O Estado Online.

Para Celso Rodrigues, os novos jogadores devem encaixar bem no elenco operariano, na disputa da série D. “São peças pontuais e jogadores de qualidade, com experiência inclusive na série D do Brasileiro e que vão agregar ao grupo que já temos no Operário. Acreditamos que esses atletas chegam para nos ajudar a compor uma equipe competitiva”, falou o técnico, antes do embarque para São Paulo, ao site do clube. “Já viramos a chave, em relação ao estadual. Agora, é foco total na estreia do Brasileiro, uma competição totalmente diferente, em uma chave com adversários muito difíceis e sabemos dessa dificuldade. Apesar disso, nossa expectativa é representar bem o Mato Grosso do Sul e fazer uma boa estreia”, completou o comandante operariano.

Adversário foi rebaixado no Paulista

Por outro lado, a Ferroviária não disputa uma partida oficial desde 5 de março. Na ocasião, em plena Fonte Luminosa, a equipe de Araraquara ficou no empate sem gols, resultado que resultou em rebaixamento no Campeonato Paulista. Coincidentemente, o adversário foi a Inter de Limeira, que está no mesmo grupo do Operário, nesta série D. Para o torneio nacional, o time será dirigido por Luís Castro e contratou vários jogadores.

JOGOS DO OPERÁRIO (HORÁRIO MS)

6/5 – Ferroviária-SP x Operário – 16h – Arena Fonte Luminosa (link de transmissão aqui)

14/5 – Operário x XV de Piracicaba – 16h – Estádio Jacques da Luz

21/5 – Operário x Patrocinense – 16h –Estádio Jacques da Luz

27/5 – Maringá-PR x Operário – 18h – Estádio Jacques da Luz

3/6- Cascavel-PR x Operário – 15h – Estádio Arnaldo Bussato

7/6 – Operário x Inter de Limeira-SP – 20h – Estádio Jacques da Luz

10/6 – CRAC-GO x Operário – 17h – Estádio Genevirno da Fonseca

Por Luciano Shakihama– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

