Colisão entre quatro veículos resulta em capotagem de picape em Campo Grande

Um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos de passeio resultou na capotagem de uma picape na noite de quarta-feira (15), no cruzamento das ruas Coronel Manoel Cecílio e Manoel Mariano, no Bairro Jardim São Bento. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

Um advogado de 30 anos, estava conduzindo um Fiat Uno que foi atingido durante o incidente. Segundo ele, o acidente foi causado por um Volkswagen Gol de cor preta, que furou a preferencial. Ele atingiu a picape, que capotou e ainda bateu no Peugeot 208 branco.

O motorista do Gol, de 25 anos, alegou não ter percebido a sinalização de parada obrigatória, acreditando que a preferencial era dele, pois a placa de pare estava bem escondida.

O Corpo de Bombeiros Militar e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. As equipes sinalizaram o local e bloquearam o trânsito até a remoção dos veículos envolvidos, garantindo a segurança dos demais motoristas e pedestres.

O acidente causou um transtorno temporário no trânsito da região, mas, felizmente, não resultou em feridos. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades e evitar futuros incidentes semelhantes.

