Foragido condenado por homicídio é preso em Ladário

Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Civil prendeu um criminoso, R.F.S. de 42 anos que é condenado pelo crime de tentativa de homicídio, ocorrido no ano de 2012. Além do crime, o autor ainda cometeu homicídio bárbaro no final do ano passado, na cidade de Ladário, por motivo fútil, além de outras duas tentativas de homicídio, demonstrando, desse modo, a sua periculosidade e que agia com extrema frieza em relação às vítimas.

A equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) realizou diligência investigativa com base em informações e inteligência policial, bem como monitorou seu possível esconderijo localizado na zona rural do município. Com o apoio do GARRAS, a equipe policial logrou êxito em localizar o autor, e, assim, realizou a incursão no local e efetuou a sua prisão.

Após a prisão, o autor foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça. A investigação ainda prosseguirá para apurar toda a dinâmica dos crimes.

A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. Além disso, está implementado o sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número 67 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.

Com informações d Polícia Civil/Depac.

