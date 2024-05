Após tentar roubar um motorista de aplicativo, ladrão morre em confronto com a PM

Na madrugada desta quinta-feira (16), Everton Pedro Castro, 34 anos, perdeu a vida em um confronto armado com policiais militares. O incidente ocorreu no Jardim Centro-Oeste, após Everton e seu cúmplice tentarem assaltar um motorista de aplicativo, que conseguiu escapar ileso.

O relato do motorista, registrado no boletim de ocorrência, descreve a situação em que ele foi chamado para uma corrida na Rua Itapevi e, ao chegar, percebeu a presença de dois indivíduos, um dos quais aparentemente armado. Agindo rapidamente, o motorista partiu do local e acionou a polícia.

As autoridades responderam prontamente, encontrando os suspeitos na Rua Itapevi e iniciando uma perseguição quando os indivíduos fugiram. Durante a tentativa de captura, Everton, ao entrar em uma residência, efetuou disparos contra os policiais, resultando em um confronto onde foi atingido, por estar com sinais vitais, ele foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário, mas não resistiu e veio a óbito.

Após o incidente, foram encontrados na residência uma balança de precisão, dois tabletes de maconha e a arma de fogo utilizada por Everton, calibre 32. Seu cúmplice ainda está foragido. Everton possuía um extenso histórico criminal, com mais de 20 registros policiais, incluindo acusações relacionadas ao tráfico de drogas.

