Colisão entre carro e carreta deixa BR 167 interditada nesta quinta-feira

Um veículo de passeio e uma carreta se envolveram em uma colisão na manhã desta quinta-feira (21), na BR-267, nas proximidades do Distrito de Nova Casa Verde, no município de Nova Andradina, a 299 quilômetros de Campo Grande.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) até o local. De acordo com o portal Jornal da Nova a colisão ocorreu devido a uma anta ter atravessado a pista, próximo ao quilômetro 172.

O animal foi atingido por um dos carros, sendo arremessado e morreu no local. Com a batida, a carreta saiu da pista e tombou, com as rodas para cima. Já o carro ficou com a frente e lateral destruídas. O carro tem placas de Campo Grande e a carreta tem placas de Londrina, cidade do Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente se mostrou grave mas não houve feridos graves, os envolvidos sofreram apenas escoriações leves. O trânsito ficou interditado durante os procedimentos de resgate e retirada dos veículos envolvidos, com auxílio de guinchos.