Ministério Público do Trabalho acusa Santos de exploração infantil

O Ministério Público do Trabalho acusou o Santos de exploração de menores de idade e trabalho infantil nas categorias de base do clube praiano. Ainda foi solicitado que o clube encerre as atividades da categoria. Caso contrário, o clube será multado em R$ 100 mil por dia.

Contendo mais de mil páginas, a ação contra o clube da Vila Belmiro corre sob segredo de Justiça. O Ministério revela ter flagrado 75 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, tendo em vista que os jovens atletas teriam um contrato de trabalho, mas sem remuneração. Além disso, o MPT diz que as crianças estavam submetidas as “as piores formas de trabalho infantil possíveis”.

Foi apontado que os jovens realizaram trabalhos de coleta de lixo nas praias da cidade. Com o adicional de que eles não estavam com a proteção adequada.

Acidentes de trabalho dos jogadores também foram registrados pelo Ministério Público. Em um único mês, de acordo com o MP, 143 jovens menores de 13 anos foram atendidos pela enfermagem do Santos, o que seria “chocante” para a entidade.

Em resposta, o Santos disse que tem conhecimento do processo, entretanto não pode oferecer detalhes, já que está em segredo de justiça. O Clube vai apresentar sua defesa no prazo legal.

O clube praiano ressaltou seu compromisso com a base. Ele reforça que a instituição é modelo para a inserção de crianças e adolescentes através do esporte, para auxílio no desenvolvimento não apenas de atletas, mas principalmente de cidadãos aptos ao convívio em sociedade.

