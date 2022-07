Homem morre após ter mal súbito ao descer as escadas de centro comercial

Homem de 50 anos, teve um mal súbito na manhã de hoje (21) enquanto descia as escadas da Galeria Dona Neta, centro comercial localizado na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande. Equipes da perícia foram acionadas no local.

Informações obtidas pelo portal O Estado MS, o homem descia as escaladas da galerinha quando passou mal, caindo em cima dos degraus, morrendo na hora.

A Polícia Civil e a Polícia Militar compareceram ao local para registro do óbito.

