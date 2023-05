Vídeo: Cobrador é surpreendido por sequestradores ao sair de supermercado

Um cobrador de 36 anos foi rendido por dupla armada, na manhã de hoje (9), em frente de um supermercado no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele teve o veículo e dinheiro levados durante a tentativa de sequestro relâmpago.

Segundo a Polícia Civil, o cobrador chegou a ser levado pelos criminosos, mas foi deixado poucos metros a frente no mesmo bairro. O veículo, um Mobi preto foi abandonado pelos criminosos no Bairro Morada Verde .

As primeiras informações que o Portal O estado Online teve acesso, os sequestradores estavam parados em frente de um supermercado de olho no cobrador. Eles estavam armados e encapuzados.

Informações testemunhas é que os assaltantes chegaram a render uma adolescente que estava dentro um veículo esperando um familiar na Rua Marquês de Erval. Um dos suspeitos, colocou a arma na mira da adolescente e pediu para que ela ficasse quieta.

Ainda conforme depoimento dessa testemunha, a vítima saiu dentro de um supermercado e foi rendido pelos sequestradores. A vítima foi colocado no banco de trás do próprio veículo, modelo Fiat Mobi, onde foi levado pelos criminosos.

O carro foi localizado em uma estrada de terra, a Rua Jacinto Máximo Gomes, no Bairro Morada Verde devido ao rastreador do veículo que estava ligado. O local fica em frente de um matagal, aos fundos de um condomínio fechado.

Segundo a polícia, os sequestradores levaram uma quantia R$ 1.7 mil. Equipes da Polícia Civil estão nas ruas a procura dos suspeitos.

O caso segue em investigação.

