Real e City travam primeiro duelo de ‘final antecipada’

Favoritos ao título da Liga dos Campeões fazem jogo de ida da semifinais em Madri

Real Madrid e Manchester City fazem, nesta terça-feira (9), às 15h (de MS), no estádio Santiago Bernabeu, na capital espanhola, o jogo de ida das semifinais da Champions League 22/23. Para muitos, o duelo mais esperado da competição, cuja final está marcada para Istambul, no dia 10 de junho. Os outros semifinalistas são Milan e Inter de Milão, que jogam amanhã.

Quando se pensa em Real Madrid na Liga dos Campeões, as estatísticas falam por si. Esta é a décima vez que o time chega nesta fase, nas últimas 12 temporadas, em um total de 15. Números que fazem dele o maior vencedor da Champions.

A facilidade com que a equipe de Carlo Ancelotti bateu o Chelsea (total de 4 a 0, nas quartas de final), mostra o quanto o clube gosta desta competição. É certo que o Manchester City será um teste bem mais complicado, mas, tendo em conta o seu histórico, o Real Madrid tem boas hipóteses de passar.

Apesar de só terem se enfrentado pela primeira vez em 2012, os dois times já são velhos conhecidos. E apesar do histórico de confrontos ser equilibrado, três vitórias para cada lado, além de três empates, os merengues, que contam com 14 títulos, têm tido sempre sucesso quando os duelos são nesta fase: a primeira vez aconteceu em 2015/16 (1 a 0, no placar agregado), e a mais recente foi em 2021/22 (total de 6 a 5), após uma eliminatória emocionante.

O comandante da esquadra que conta, entre outros, com os brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior, demonstra otimismo, sobretudo depois do bom desempenho na fase anterior, diante do Chelsea. “Nas quartas de final estivemos em um bom nível e fomos particularmente sólidos, na defesa. Este é um resultado merecido e toda a gente está muito satisfeita”, disse Ancelotti, sonho de consumo da CBF para assumir o lugar de Tite, no comanda da seleção brasileira.

Manchester City

Diferente do embate do ano passado, o time inglês tem um bom motivo para acreditar em um desfecho favorável, no duelo que tem o jogo da volta marcado para a semana que vem, dia 17, em Manchester. Isso porque, segundo o site da Uefa, “começam a faltar palavras para definir Erling Haaland, avançado do Man City, que é uma autêntica força da natureza”.

Nas quartas de final, o norueguês reafirmou a condição de destaque ao marcar dois gols, contra o Bayern de Munique, nas quartas de final. O atacante soma 12 gols nesta edição e tem boas possibilidades de bater um recorde de longa data.

A marca de 17 tentos de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid, em 2013/14, ainda não foi batida e, mesmo que o City chegue à final, balançar as redes seis vezes em três jogos é uma tarefa árdua. No entanto, Haaland, que pulveriza recordes nesta temporada, precisou de apenas 22 partidas para fazer 35 gols.

Vencedor de quatro títulos do Campeonato Inglês sob o comando de Guardiola, o City ainda busca colocar as mãos no mais cobiçado prêmio do futebol de clubes europeu, na qual foi finalista em 2021, e perdeu por 1 a 0, para o Chelsea.

“É a terceira edição seguida que disputamos as semifinais. Para ganhar, primeiro é preciso tentar e é por esta regularidade que acredito que mais tarde ou mais cedo vamos ser campeões”, espera o técnico do Manchester City, Pep Guardiola. (Com site da Uefa).

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

