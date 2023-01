Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Os astros convidam você a se concentrar na carreira, na concretização de seus planos e nas mudanças que deseja para o seu futuro. É uma fase de realizações e você deve aproveitar. A Lua na Casa do Conhecimento aumenta o seu interesse por cursos e livros. Também aumenta a sua vontade de trocar ideias com pessoas sábias. Aprenda tudo que puder contribuir para o seu crescimento. No campo sentimental, você estará muito dona de si, saberá o que quer e só dará chance a quem provar que merece o seu coração. Na união, vai querer conversar e fazer planos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A concentração de alguns astros na sua Casa 9 renova seu otimismo e abre sua mente para o conhecimento. Você vai sentir vontade de saber mais sobre assuntos, pessoas, culturas e lugares diferentes. No trabalho, vai querer se aprofundar nas tarefas e também pode se entusiasmar em fazer cursos, estudar para concurso ou vestibular. Marte na Casa 2 indica que você vai correr atrás do dinheiro e pode começar a fazer algo bem lucrativo – só não entre em nada arriscado, ok? Se depender de sensualidade, você vai atrair e envolver quem quiser. Valorize as afinidades. Evite crises e brigas por ciúme.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Esta é uma ótima fase para você investir na sua segurança e buscar mais estabilidade no emprego. Se você não está feliz no trabalho, pode se sentir mais confiante para buscar novas oportunidades. Só não tome decisões precipitadas: avalie bem cada opção e só tome uma atitude se estiver absolutamente certa de que o caminho é esse. No trabalho, lidere os colegas com firmeza e entusiasmo, sem se impor. Pode ganhar uma grana ou um presente inesperado. Sua sensualidade está turbinada e você só ficará sozinha se quiser. Romance em crise pode terminar ou se renovar – será oito ou oitenta.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Você vai contar com boa disposição no trabalho. Deve até ter cuidado para não se sobrecarregar. Vários astros indicam que a união faz a força e que você deve se aliar aos colegas para chegar mais rápido aos seus objetivos. Pode fazer boas parcerias, acordos vantajosos ou até uma sociedade com alguém de confiança. Na vida afetiva, o tempo de aventuras parece ter chegado ao fim e você vai querer um amor verdadeiro e duradouro. Na paquera, deixe claro o que quer e procure alguém que também esteja a fim de compromisso. No romance, união e companheirismo ficarão ainda mais fortes e o diálogo vai melhorar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você atravessa uma ótima fase na saúde e no trabalho. Sua vitalidade está renovada e você vai sentir muito mais disposição para dar conta das tarefas. Pode aproveitar o momento para colocar o serviço em dia, encarar tarefas que sempre dicam para depois e organizar melhor a sua rotina. Também vai querer cuidar mais do seu bem-estar, investir numa dieta saudável e deixar em dia seus exames preventivos. Ótimo entrosamento com colegas e amigos. Ótima popularidade também nas paqueras. Se seu coração acelera por alguém da turma, tome a iniciativa. Muita sedução no romance.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Este é um momento de muita sorte para você, virginiana. Você vai se sentir mais confiante e vai contagiar todo mundo com seu entusiasmo. Sua criatividade também está no auge e você terá ideias e sugestões incríveis, de modo que até as tarefas mais difíceis vão parecer mais fáceis agora. Ótimo entrosamento com colegas, chefes, clientes – aliás, todos os seus relacionamentos estarão mais leves e descontraídos. Você pode tomar decisões importantes para a família. Se quer aumentar a família, o céu dará apoio. Sucesso garantido nas paqueras e no romance. você vai mostrar seu lado mais romântico e sedutor.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Assuntos de casa e família terão prioridade para você. Bom dia para conversar com os parentes sobre assuntos de rotina e até para resolver questões que foram adiadas recentemente. O diálogo vai fluir melhor a partir desta quarta-feira. No trabalho, estimule a troca de ideias e aprenda com colegas mais experientes. Busque também cursos e treinamentos para se aperfeiçoar – você não vai se arrepender. Talvez queira acertar alguns ponteiros com o(a) ex, seja para reatar ou para colocar um ponto final de verdade. Na união, você vai se sentir mais segura e terá prazer em cuidar da pessoa amada.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Vários astros estão brilhando na sua Casa da Comunicação. Isso indica que você contará com uma habilidade incrível para conversar e convencer as pessoas. Vai escolher a hora certa para conversar e usará as palavras certas para conseguir o que quer. Excelente momento para negociar, pechinchar e fazer acordos. Sucesso garantido no comércio, ensino e tudo que exija boa lábia. O astral também favorece as finanças. Fique atenta às oportunidades de ganhar dinheiro. Na conquista, você vai encantar quem quiser com carisma e sensualidade. Ótima sintonia na união.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será um ótimo estímulo para você investir mais energia no trabalho. Você deve pesquisar e usar sua criatividade para encontrar novas formas de lucrar e engordar a sua renda. Pode iniciar uma sociedade bem vantajosa com alguém querido. Também é um bom dia para repensar seus gastos e cortar alguns supérfluos. Você terá mais clareza sobre o valor do dinheiro. No amor, você vai buscar segurança. Pode fazer algumas cobranças ou exigências importantes no romance. Só não deixe a conversa virar discussão. Invista na paixão e na sedução para fortalecer a relação.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Com vários astros em Capricórnio, você se sente confiante, determinada e ainda mais dona do próprio destino. Ótima fase para focar em seus objetivos mais importantes e correr atrás do que realmente importa. No trabalho, você vai mostrar muita iniciativa e deve até ter cuidado para não ir com muita sede ao pode e acabar intimidando os colegas. Cuidado, também, para não prejudicar sua saúde. Aposte numa atividade física para extravasar essa energia. Na paquera, você fará questão de ser autêntica para atrair alguém que realmente combine com você. Na união, estimule o diálogo e saia um pouco da rotina.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O período que antecede seu aniversário é um bom momento para fazer aquele balanço da sua vida, celebrar as coisas que conquistou, rever e mudar projetos que não vingaram e definir novas metas para o ciclo que vai começar. No trabalho, evite confiar demais nas pessoas. Lembre-se de que o segredo é a alma do negócio e mexa seus pauzinhos para chegar ao sucesso, sem comentar seus objetivos com ninguém. Trabalhe em parceria e motive os colegas para atingirem juntos as metas em comum. Na conquista, seu charme será irresistível. Amizade pode ficar paixão. Cultive a confiança e a cumplicidade na união.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Esta é uma fase muito favorável para os seus relacionamentos e isso fará um bem enorme ao seu astral. Você, que adora estar cercada de pessoas queridas, vai sentir que seu entrosamento com amigos e colegas está ainda melhor. Pode fazer ótimas parcerias no trabalho e poderá contar com os colegas para o que precisar. O céu também abre caminhos para você colocar em prática alguns projetos que tem para o futuro. Conte com o apoio da família. Ótima popularidade nas paqueras e se não der namoro, vai dar amizade. Na vida a dois, o clima será repleto de companheirismo e sintonia. Façam planos juntos.

