Ciclista paraguaio morre após ser atropelado e arremessado por carro em Batayporã

Um jovem de 21 anos, identificado como Cristian Benigno Centurion Chavez, morreu na noite deste sábado (2) após ser atropelado por um carro na região central de Batayporã, a cerca de 310 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Cristian, natural do Paraguai, trafegava de bicicleta pela Avenida Brasil, no sentido bairro-centro, quando foi atingido por um Fiat Uno que seguia na mesma via. O acidente aconteceu pouco antes do cruzamento com a Avenida Antônia Spinosa Mustafá, nas proximidades de uma rotatória, por volta das 19h37.

Com a força do impacto, o ciclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito ainda no local.

O motorista do veículo, de 45 anos, realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. No entanto, informações preliminares indicam que o carro trafegava em velocidade incompatível com a via.

Equipes da perícia técnica estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente, acompanhadas por um delegado e um investigador.

O condutor foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A ocorrência segue em investigação e, inicialmente, é tratada como suspeita de imprudência.

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