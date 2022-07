Bolo de caneca no micro-ondas, que tal?

No final do dia depois que você jantou e está de preguiça em seu sofá, e bate aquela vontade de comer um docinho, que tal um algo gostoso e rápido feito no micro-ondas? A receita rende duas canecas e fica pronto em cinco minutinhos.

A sugestão da vez é um bolo de caneca, que tal? Anote a receita e já faça hoje mesmo.

Ingredientes

2 ovos

8 colheres de sopa de leite

2 colheres de sopa de óleo de canola

6 colheres de sopa de açúcar

8 colheres de sopa de farinha de trigo

4 colheres de sopa de cacau em pó

Meia colher de sopa de fermento químico Modo de preparo: