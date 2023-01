Cidade do Natal se despede com atrações regionais e parada natalina

Para quem ainda não visitou a Cidade do Natal esta é a última oportunidade. Após 30 dias, a Prefeitura de Campo Grande encerra a programação natalina com diversas atrações regionais e a tradicional parada natalina a partir das 15 horas.

Neste domingo (15), a programação conta com o grupo Batucando Histórias e On The Road. As atrações também incluem o cortejo musical, trenzinho, presépio com uma árvore Oliveira de 200 anos, e a tão disputada roda gigante, que neste ano, conta com recursos de acessibilidade.

Outra opção de diversão gratuita é o City Tour, com saída programada em quatro horários, 17h, 18h, 19h e 20h, o passeio parte da Cidade do Natal e segue até a Praça Ary Coelho, com duração de aproximadamente 50 minutos.

Para participar do passeio é necessário retirar senha na entrada da Cidade do Natal, com a equipe da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo). Crianças só podem se estiverem acompanhadas dos seus responsáveis, ao todo, são 70 lugares disponíveis, 55 em cima e 15 na parte de baixo.

Na Cidade do Natal os campo-grandenses ainda podem visitar a Casa do Papai Noel e se deliciar nas 11 tendas gourmet com refeições a partir de R$ 10. Neste ano, o local homenageia a prédios históricos de Campo Grande, como o Morada dos Baís, Colégio Oswaldo Cruz, Pensão Pimentel, Hospedaria Ramalho, Hotel Americano e Casa do Artesão.

Serviço:

A Cidade do Natal segue aberta até esse domingo (15), das 15h às 23h, e está localizada nos altos da Avenida Afonso Pena em Campo Grande.

