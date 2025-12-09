Chuvas influenciam nos preços das hortaliças distribuídas em MS

Aumento e queda nos preços são explicados por fatores climáticos, oferta e demanda dos produtos

Quem frequenta a CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) pode perceber as variações nos preços das hortaliças esta semana. Houve tanto aumento, quanto queda nos preços, que são explicados por fatores climáticos e pela procura dos comerciantes

Com o fim da primavera que se aproxima, começa a ocorrer o aumento gradual das chuvas que apontam a preparação para o verão, onde as chuvas começam a ser mais frequentes e os dias passam a ser mais longos.

A Batata-Doce (saco 20 kg – MS) está mais barata nesta semana na CEASA/MS. A hortaliça apresentou queda de 7,17%, conforme a Dimer (Divisão de Mercado e Abastecimento), passando de R$ 70,00 para R$ 65,00. O tubérculo, que tem registrado redução em sua oferta, não teve demanda suficiente para para que houvesse alta em seus preços.

A redução nos preços não se manteve apenas na batata, a Manga Tommy (caixa 6 kg – BA/CE/MS/SP) que se encontra no período pico de sua produção, apresentou elevação em sua oferta nas regiões produtoras mantendo assim a queda no preço e passou de R$ 40,00 para R$ 35,00.

O Quiabo (caixa 15 kg – MS/SP), foi o produto que apresentou maior queda em seu valor de mercado, explicado também pelo aumento de sua oferta por produtores, e passou de R$ 110,00 para R$ 100,00.

Produtos em Alta

Apesar das quedas apresentadas, as variações não se mantiveram unânimes na redução, houve também aumento nos preços.

A Cebola Nacional (saco 20 kg – BA/SC/SP) apresentou aumento em seus preços, explicada pela oferta reduzida por parte dos produtores devido às chuvas nas regiões produtoras que contribuíram para o aumento, passando de de R$ 35,00 para R$ 40,00.

Entre os principais aumentos da semana está um fruto que divide opiniões o Jiló (Caixa 15 kg – MS/SP), que está com oferta reduzida nas regiões produtoras, passou de R$ 60,00 para R$ 70,00.

Os aumentos mais significativos foram o do Mamão Formosa (caixa 18/20kg – BA/ES/MS/SP), onde a queda na oferta que já esperada para o período contribuiu para a elevação, passando de R$ 120,00 para R$ 130,00. A Batata Inglesa (saco 50 kg – GO/MG/PR/SP/SC), seguiu o mesmo ritmo do mamão, com baixa oferta no mercado que impulsionou o aumento, passando R$ 130,00 para R$ 140,00.

Por Gustavo Nascimento

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais