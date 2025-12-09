Casa Rosa retorna a Ladário para nova força-tarefa de saúde e prevenção; confira as datas

A Casa Rosa volta ao município de Ladário para realizar mais um Mutirão de Saúde nos dias 09 e 11 de dezembro de 2025, no período da tarde. A ação vai oferecer atendimentos gratuitos voltados à prevenção e ao diagnóstico precoce, beneficiando tanto mulheres quanto homens da comunidade.

Esta é a segunda vez que a Casa Rosa leva seus serviços a Ladário, ampliando o acesso à saúde e fortalecendo o cuidado humanizado fora da capital. Serão oferecidas consultas e exames preventivos, reforçando a importância do acompanhamento regular e da detecção precoce de doenças.

O médico voluntário da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha, destaca a alegria de retornar ao município: “É a segunda vez que levamos a Casa Rosa até Ladário, reafirmando nosso compromisso de cuidar da saúde das mulheres e dos homens com atendimento humanizado, prevenção e acolhimento. É uma alegria voltar e poder fazer a diferença na vida de tantas famílias.”

Para participar, é necessário realizar agendamento prévio pelo WhatsApp, garantindo organização e acolhimento a todos que buscarem atendimento.

Serviço

Datas: 09/12/2025 e 11/12/2025;

Horário: das 13h às 17h;

Local: POLICLÍNICA – R. Cmte. Souza Lobo, 1197 – Centro;

Agendamento: (67) 99655-4616;

Serviços oferecidos: • Consultas e exames preventivos • Saúde da Mulher e Saúde do Homem • Atendimento gratuito (somente por agendamento).

A ação conta com o apoio da Prefeitura de Ladário, reforçando a parceria para ampliar o acesso à saúde e garantir mais cuidado e prevenção para toda a população.

