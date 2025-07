Sábado será de sol e temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

Tempo firme predomina em todas as regiões do Estado, com mínimas entre 11º C e 13º C e máximas que chegam a 28º C



A previsão para este sábado (5) indica tempo estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de poucas nuvens e sem expectativa de chuva em todas as regiões. As temperaturas continuam amenas durante a manhã, com elevação ao longo do dia.

Em Campo Grande, os termômetros variam entre 13°C e 26°C, com ventos fracos a moderados e umidade relativa do ar entre 40% e 90%. Em Ponta Porã e Dourados, a mínima será de 11°C, com máximas de 26°C e 27°C, respectivamente, e baixa umidade à tarde, em torno de 30%.

Já em Três Lagoas, no leste do Estado, o sábado será um pouco mais quente: mínima de 13°C e máxima de 28°C, sob influência de ventos fracos vindos do sudeste. A umidade varia entre 30% e 90% ao longo do dia.

Em todas as cidades, o céu deve permanecer com poucas nuvens e os ventos predominam entre os quadrantes leste e sudeste, com intensidade fraca.

