Cerca de 12 mil pessoas foram roubadas no último ano em MS, diz IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, nesta quarta-feira (07), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio) Contínua – Furtos, Roubos e Sensação de segurança 2021.

Em MS, 12 mil pessoas de 15 anos ou mais já foram vítimas de roubo nos últimos 12 meses. A pesquisa mostrou que, em Mato Grosso do Sul, 12 mil pessoas com 15 anos ou mais foram vítimas de roubo nos últimos 12 meses. Em Campo Grande esse número, para a mesma variável, atingiu 6 mil pessoas.

Nos domicílios de MS, quando questionado se pelo menos um morador já foi vítima de roubo em um ano, a pesquisa mostrou que 9 mil pessoas responderam que sim e, em Campo Grande, esse número atingiu 5 mil unidades.

Os três estados com maior registro em que domicílio ao menos um morador foi vítima de roubo foram São Paulo (334 mil), Rio de Janeiro (156 mil) e Bahia (133 mil).

No campo oposto encontramos, Roraima (4 mil), Tocantins (4 mil) e Amapá (8 mil). O MS ocupa a 6ª menor posição, com 9 mil, empatado com Mato Grosso e com o Acre.

Vítimas de furto

Quando perguntado nos domicílios se pelo menos um morador foi vítima de furto nos últimos 12 meses, a resposta foi positiva para 49 mil unidades de MS, e para 16 mil lares de Campo Grande.

Em um ranking, entre as UFs, MS configurou a 17ª posição, sendo que nas primeiras posições ficaram: São Paulo (739 mil), Minas Gerais (278 mil) e Rio Grande do Sul (199 mil). Nas últimas posições, Amapá (8 mil), Roraima (10 mil) e o Tocantins (14 mil).

Entre os municípios estudados, fica em primeiro São Paulo (241 mil), seguido pelo Rio de Janeiro (94 mil) e Brasília (61 mil). Os menores números foram encontrados em Palmas (3 mil), Macapá (6 mil) e Boa Vista (8 mil). A capital de MS ocupou a 13ª posição no ranking.

Cachorro é o segurança preferido

De acordo com o levantamento, os dispositivos ou medidas de segurança estão presentes em 659 mil domicílios do Estado. O cachorro é o predileto, 44,9 do total pesquisado o escolheu para dar segurança a mais nas casa. Outra variável pesquisada foi se, no domicílio, havia pelo menos um dispositivo de segurança ou funcionário de segurança.

Do total de 951 mil domicílios pesquisados em MS, 659 mil responderam que existia dispositivo ou funcionário de segurança, enquanto em 292 mil responderam que não existia. Já em relação ao tipo de dispositivo ou funcionário de segurança, tem-se os seguintes percentuais (%).