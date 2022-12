Operação contra lavagem de dinheiro é deflagrada pela Polícia no interior

Foi deflagrado hoje (7) pela Polícia Civil em Corumbá e Ladário, municípios distantes a, a operação “Olho da Providência”, que investiga suspeitos de praticarem crimes de lavagem de capitais entre empresas de diversos estados. A ação foi realizada juntamente com a Polícia Civil do estado de Pernambuco.

Em Ladário, foi realizada a prisão preventiva de um homem, de 24 anos, proprietário de supermercado, suspeito de praticar crime de Lavagem de Capitais e Crimes contra a Ordem Tributária.

Já em Corumbá, foram realizados buscas domiciliares em três endereços ligados a suspeitos de praticarem o crime, utilizando possíveis empresas de “fachadas”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Também: