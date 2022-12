Faltando 23% para atingir a meta, IBGE visitou mais de 2 milhões de pessoas em MS

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está enfrentando dificuldades para finalizar a coleta de dados em Mato Grosso do Sul. O maior desafio tem sido encontrar a população em casa e convencer o morador a responder ao questionário do Censo Demográfico 2022. De 1º de agosto a 5 de dezembro deste ano, 2.184.694 pessoas foram recenseadas, correspondendo a 76,91% da estimativa para o Estado (2,84 milhões), restando 23,09%.

Até o momento, foram visitados 1.096.943 domicílios no Estado e realizado o recenseamento em 766.610 destes. O IBGE está próximo de finalizar a coleta em 21 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, sendo que em nove, a população já superou a estimativa: Costa Rica, Sete Quedas, Novo Horizonte do Sul, Figueirão, Inocência, Chapadão do Sul, Selvíria, Taquarussu e Fátima do Sul. Os 12 restantes estão com mais de 90% da população recenseada.

Na Capital, o Censo já contou com a colaboração de 718 mil pessoas, correspondendo a 78,47% da estimativa populacional de 2021 (916.001 pessoas). Tal percentual coloca Campo Grande na 33ª posição entre os municípios com maior população recenseada no Estado . Conforme o coordenador operacional do Censo em MS, Alex de Almeida Uchôas, o atraso nas entrevistas ocorre em todo o Estado.

“A principal dificuldade encontrada em Mato Grosso do Sul foi a falta de recenseadores. No estado, nunca passamos de 63% da quantidade de pessoas necessárias”, apontou.

Em nota, a assessoria de imprensa do IBGE divulgou quais serão as próximas etapas do Censo 2022. “Agora em dezembro vai terminar essa primeira etapa que é a cobertura do Censo de todos os setores, ou seja, a visita a todos os domicílios. Em janeiro vai começar uma segunda etapa que é ir em busca das pessoas que não foram recenseadas porque não estavam no domicílio ou se recusaram a responder”.

Capital pode perder recursos

O superintendente estadual do IBGE, Mário Alexandre de Pinna Frazeto, procurou a Câmara de Vereadores de Campo Grande, ontem (6), para fazer um apelo à população e também pedir a ajuda dos vereadores.

O presidente da Casa, vereador Carlão firmou o compromisso de auxiliar o IBGE. “Esses dados são importantes para a elaboração de políticas públicas da saúde, crescimento econômico e demais áreas. O Governo Federal investe com base nesses dados. Vamos ajudar na divulgação”

