CCZ alerta para cuidados após confirmação de morcego com raiva em Campo Grande

O CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) confirmou, nesta sexta-feira (9), o primeiro registro de 2026 de um morcego positivo para o vírus da raiva no perímetro urbano de Campo Grande. O animal foi recolhido no bairro Vivendas do Bosque e encaminhado para análise laboratorial.

De acordo com o órgão, o caso serve como um alerta para a população, já que o vírus da raiva segue em circulação na capital. A vigilância constante e a adoção de medidas preventivas continuam sendo as principais formas de proteção contra a doença.

O CCZ orienta que, ao encontrar um morcego em situação considerada anormal, como caído no chão, voando durante o dia ou dentro de residências, a população não toque no animal em hipótese alguma. Esses comportamentos atípicos podem indicar infecção pelo vírus.

Entre as recomendações estão isolar o morcego utilizando um balde ou caixa, sem contato direto, manter pessoas e animais afastados e acionar imediatamente a Coordenadoria de Controle de Zoonoses para que seja feito o recolhimento seguro.

“A moradora encontrou 0 morcego no quintal da sua residência, onde a mesma seguiu todas as nossas orientações de isolamento e entrou imediatamente em contato com o CCZ”, explica a médica-veterinária do CCZ, Maria Aparecida Conche Cunha.

Apesar da confirmação do caso, as autoridades reforçam que a situação não deve gerar pânico, mas sim atenção. O aumento no número de notificações demonstra a eficiência do sistema de vigilância e a maior conscientização da população em comunicar ocorrências suspeitas.

O CCZ também destaca a importância da vacinação anual de cães e gatos, medida considerada obrigatória e essencial para criar uma barreira de proteção entre os morcegos, os animais domésticos e os seres humanos.