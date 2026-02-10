Rodolfo Nogueira é o único do MS a assinar PEC que reduz IPVA e cria teto para gastos com publicidade institucional

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) assinou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera as regras de cobrança do IPVA e estabelece limites para gastos com publicidade institucional no país. A iniciativa é de autoria do deputado Kim Kataguiri (União-SP) e já está disponível para adesão dos parlamentares no sistema da Câmara dos Deputados.

A PEC propõe a redução do IPVA, fixando uma alíquota máxima de 1%, com cálculo baseado exclusivamente no peso do veículo, vedando qualquer cobrança vinculada ao valor de mercado ou a estimativas feitas pelos governos estaduais. Segundo os autores e apoiadores da proposta, a medida corrige uma distorção do atual modelo de tributação, que incide sobre bens que se depreciam ao longo do tempo, sem relação direta com o impacto real causado pelos veículos na malha viária ou no espaço urbano.

Além da mudança no IPVA, o texto também estabelece um teto para gastos com publicidade institucional, limitando-os a 0,1% da Receita Corrente Líquida. A proposta ainda prevê a fixação de limites para despesas de publicidade dos parlamentos, com o objetivo de reforçar a responsabilidade fiscal e evitar o uso da publicidade oficial como instrumento de promoção política.

Ao assinar a PEC, Rodolfo Nogueira reforça seu posicionamento em defesa da redução da carga tributária, do controle dos gastos públicos e da transparência na administração pública. Para o parlamentar, a proposta contribui para aliviar o bolso do contribuinte e impor freios ao uso excessivo de recursos públicos com propaganda governamental.

