Maurício Manieri retorna a Campo Grande com espetáculo “Classics Super Hits” no Bosque Expo

Campo Grande recebe, no dia 23 de maio, um dos shows mais celebrados da música romântica brasileira. Maurício Manieri retorna à Capital com a turnê “Classics Super Hits”, uma superprodução que tem lotado casas de espetáculo e emocionado fãs em diversas cidades do país.

O show reúne grandes sucessos da carreira de Manieri e clássicos marcantes das décadas de 70, 80 e 90, nacionais e internacionais. A proposta é oferecer ao público uma experiência musical completa, marcada por nostalgia, emoção e alto padrão artístico, com arranjos sofisticados e uma produção cuidadosamente elaborada.

“Classics Super Hits” é uma nova versão do consagrado projeto “Classics”, considerado a maior turnê da carreira do cantor. O espetáculo mantém a essência que conquistou o público ao longo dos anos, mas apresenta novidades no repertório e uma montagem ainda mais grandiosa. “Será uma turnê histórica, a maior da minha carreira. É um presente para o público, com novas canções e os grandes sucessos que marcaram época”, afirma Manieri.

Em Campo Grande, a apresentação acontece no Bosque Expo, espaço preparado para receber grandes produções nacionais, oferecendo conforto e estrutura ao público. O show está marcado para as 21h. Os ingressos estão à venda nos pontos físicos da Taco Bell Drive, na Rua Barão do Rio Branco, e no Shopping Norte Sul, além da venda online pelo site www.3aproducoescg.com.br.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99178-1936.

