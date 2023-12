FUC UFMS 2023: Festival Universitário da Canção encerra inscrições

Edição do Festival Universitário da Canção tem premiações que totalizam R$ 32 mil e a inscrição encerra no domingo

O FUC UFMS 2023 (Festival Universitário da Canção) realiza edição com premiações que totalizam R$ 32 mil dividadas por duas categorias. As apresentações iniciam em outubro e o prazo para as inscrições encerram em quatro dias, no domingo (24). Inscrições ainda podem ser realizadas por meio do site da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que poderão ser enquadrada em duas categorias, Canção Popular e Canção de Câmara, os candidatos podem submeter apenas uma canção em cada alternativa, mas podem ser parceiros em outras composições. Realizado desde 1987, o festival é um evento de notoriedade promovido há mais de duas décadas pela universidade, e possui como propósito fomentar a cultura musical no Estado e possibilitar a inserção e estímulo de acadêmicos e músicos, em geral, na trajetória musical.

“O FUC é um laboratório que consegue despertar os talentos. Para nós, é um orgulho muito grande. Tenho certeza de que vai ser um sucesso”, reforça o reitor Marcelo Turine.

Com o incentivo de R$ 32 mil, o festival distribui os prêmios por meio de oito contemplações: prêmio de público – canção popular, prêmio de público – canção de câmara, melhor intérprete, melhor compositor, compositor revelação e melhor letra de canção popular, com bonificações que variam de quatro a oito mil. “O propósito do festival é estimular novas composições e revelar novos compositores. Durante os últimos anos do evento e, principalmente, nos últimos três anos, mais de 300 canções chegaram até nós e isso é muito bom, porque mostra o quanto de energia criativa esse Estado tem latente. O festival também seleciona sempre em torno de 12 ou 18 canções e disponibiliza no ‘YouTube’ com um clipe profissional, que depois é transmitido pela ‘TV Morena’. Outra importância do festival é ser uma vitrine profissional para essas novas gerações”, destaca o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes.

As duas categorias, Canção Popular e Canção de Camâra, deverão ser enquadradas em estilos musicais e seguir outros critérios estipulados para os candidatos. A categoria Canção Popular abrange músicas de diversos gêneros, desde a guarânia até o heavy metal. As inscrições podem ser realizadas por candidatos naturais e residentes há mais de um ano em Mato Grosso do Sul, com formação universitária ou que sejam técnicos, professores e estudantes de instituições de ensino superior públicas ou privadas, além dos institutos federais com sede no Estado.

Já a categoria Canção de Câmara solicita que os candidatos sejam estudantes, professores ou egressos de cursos superiores e técnicos de música no Brasil. O foco desta categoria são composições musicais vinculadas à tradição erudita, como as obras realizadas por Schubert e Villa-Lobos. As propostas devem ter duração máxima de cinco minutos.

“Outro ponto importante da categoria Canção de Câmara é que ela é aberta para o país todo, porque a comunidade de música clássica que está compondo agora é menor, mas ela existe, é forte e nas últimas edições temos lidado com inscritos de excelente nível, além de serem compositores de várias localidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, entre outros. Mas, além disso, essa é uma categoria em que pedimos para ser feita uma canção sobre uma poesia aqui do Estado. Ou seja, esses candidatos pesquisam a poesia sul-mato-grossense. Dessa forma, nós conseguimos ter também um aspecto de disseminação da cultura de MS entre a classe artística brasileira. Então, o festival demonstra todo seu potencial por diversas vias, tanto pela via de popularização e divulgação da nossa poesia quanto de revelar novos talentos”, comenta, com entusiasmo, Marcelo.

Resultados significativos

Participar do festival pode ser uma oportunidade de destacar e popularizar a trajetória de músicos de talento, considerando que a oportunidade proporciona aos músicos subirem ao palco com um repertório autoral, já que um dos critérios estabelecidos também exige que as canções sejam inéditas. “Acredito que todo artista busca alcançar o reconhecimento da sua obra. O festival é uma ótima oportunidade para que isso aconteça”, conforme comenta o vencedor da última edição do FUC na categoria “Melhor Canção Popular”, Douglas Dakombi, que além de ressaltar as mudanças positivas em sua carreira após a premiação, também revela algumas dicas para os participantes deste ano.

“A minha relação com a música sempre foi uma troca apaixonada pela arte de compor e de cantar. Participar do FUC adocicou essa paixão e trouxe mais notoriedade para o nosso trabalho, pelo tamanho da visibilidade que o festival proporciona aos artistas. Poder participar do festival, subir no palco da final e cantar sua música autoral já é um grande prêmio na vida do artista. A grande dica é desfrutar desse momento e entregar o melhor de si que, com certeza, sua música se conectará com muitos corações”, aconselha o músico.

Informações sobre o festival são obtidas pelo e-mail [email protected]. Já as inscrições podem ser realizadas pelo link [email protected]/inscrições e o edital está disponível no festivaldacancao. ufms.br.

Por – Ana Cavalcante

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.