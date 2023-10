Casal é preso com cocaína dissolvida em sucos de uva em ônibus de viagem

Um casal foi preso transportando cocaína dissolvida em sucos de uva, e um ônibus intermunicipal, na BR-262, em Miranda, a 207 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu na última quinta-feira (5), quando policiais rodoviários federais (PRF), abordaram um ônibus de viagem de itinerário entre Corumbá e Campo Grande. Durante entrevista com os passageiros, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado por um casal.

Aos policiais, os dois deram informações contraditórias sobre os motivos da viagem e transportavam em suas bagagens doze garrafas de suco de uva. Desconfiada, a equipe realizou teste para identificação de cocaína no líquido e obteve resultado positivo. As garrafas totalizaram 21 Kg.

Questionados, ambos disseram que iriam entregar a droga em Campo Grande (MS). Os presos e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda (MS).

