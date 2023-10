Menina de 9 anos morre e três pessoas ficam feridas em grave acidente na fronteira

Uma menina de 9 anos morreu e três pessoas ficaram gravemente feridas em um grave acidente na PY-05, na madrugada de hoje (7), em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Os pais da criança foram encaminhados ao hospital e correm risco de vida.

Conforme informações do site Porã News, Érico Raul Ortiz, de 42, a mãe Daiane Medina, de 29, e a irmã Dilan Medina, de 2 anos, foram encaminhadas ao Hospital Regional. A garota de dois anos, teve o quadro agravado durante o atendimento e teve que ser encaminhada para um hospital em Asuncion (PY), capital do país.

Érico se encontra entubado e respira por aparelhos. Ele sofreu traumatismo craniano e corre risco de morte. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde de Daiane.

Segundo as investigações, a família Medina estava em uma motocicleta e nenhum outro veículo foi encontrado no local. A Polícia Nacional já iniciou uma investigação para saber as causas do acidente e descobrir o veículo envolvido.

