Empreendedoras mostram o seu lado criativo exposição na Capital

Começa hoje (07), das 14h até às 19h, a Feira das Empreendedoras e Ecônomia Ativa, na Praça do Saber, no Bairro Jardim Novos Estados, em Campo Grande. O objetivo deste espaço é fazer com que as empreendedoras apresentem o seu lado criativo e mostre suas habilidades, apresentando seus negócios de forma acessível para a população.

Aos que estiverem interessados em acompanhar de perto a Feira das Empreendedoras, encontrarão diversos setores como produtos de beleza, acessórios de moda, artesanato e gastronomia de diversos sabores e muito mais. “Estamos realizando essa feira com produtos de valores acessíveis para a população. É tudo feito a mão e com muito carinho para que os moradores possam nos ajudar a crescer ainda mais”, relatou para a reportagem do Estado Online, Mara Iglair Elias Areco, que é uma das organizadoras do evento.

A entrada para o evento que é organizado pelas empreendedoras Juliana Persi e Mara Areco é gratuita. A Feira das Empreendedoras tem apoio da Radio Cidade Morena, 106.30.

Local:

Praça do Saber, Bairro Jardim Novos Estados,

Rua Marques Leão, em frente ao número 526

Informações:

67 98200 2000- Juliana Persi

67 99208 8649- Mara Areco

