Carro é esmagado entre carretas em “Pare e Siga” na MS-306

Homem com identidade não divulgada ficou ferido, no final da manhã desta sexta-feira (16), na MS-306, em Chapadão do Sul, distante 300 quilômetros de Campo Grande, após ter o carro que dirigia esmagado entre duas carretas em um Pare e Siga que acontecia na rodovia.

Conforme informações do site Chapadense News, a vítima seguia em um Toyota Corolla, quando parou o veículo na pista por conta de obras que aconteciam no local.

Uma carreta bitrem que transportava combustível e vinha logo atrás não conseguiu frear e bateu na traseira do automóvel, que acabou batendo em um caminhão que estava à frente e prestava serviços para os funcionários da obra.

Com o impacto, o carro ficou esmagado entre os veículos de carga pesada. Apesar da gravidade, o homem não sofreu ferimentos graves e foi socorrido por uma equipe da Way-306, concessionária que administra a rodovia.

O automóvel ficou completamente destruído. Os outros motoristas não sofreram ferimentos. Por conta do acidente, o trânsito na região que já estava em Pare e Siga segue ainda mais lento até a retirada dos veículos.

