Colisão entre carro e carreta mata uma pessoa na BR-267

Colisão frontal entre picape e carreta matou um idoso, de 60 anos, na tarde desta sexta-feira (16), na BR-267, em Rio Brilhante, distante 163 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site local Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima fatal estava conduzindo o carro de passeio. Com a batida, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e tombou o veículo às margens da rodovia.

A picape ficou com a frente bastante destruída. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a homem morreu antes da chegada dos militares.

O trânsito no local está lento e exige atenção. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia atendem a ocorrência para investigar as causas do acidente.

