Carreatas encerram período eleitoral

Os candidados ao governo do Estado aproveitaram o sábado (1), para fecharem suas campanhas com carreatas pela Capital.

Eduardo Riedel (PSDB) e Capitão Contar saíram do alto da Afonso Pena. Os tucanos fizeram pela manhã e o Capitão do PRTB aproveitou o fim da tarde reunindo apoiadores e candidatos bolsonaristas.

Carreata do Eduardo Riedel (PSDB).

A despedida do candidato do PRTB foi uma motorista mas.contou com carros também que foram acompanhados pela polícia militar. Pacífica e com as cores do Brasil Capitão Contar finaliza está etapa.

Rose Modesto também contou com inúmeros carros que prestigiaram sua manifestação.

Marquinhos Trad também reuniu os apoiadores de desfilou por algumas regiões da cidade.

O Candidato André Puccinelli do MDB não adotou o encerramento com carreatas. O candidato a deputado estadual Márcio Fernandes realizou uma bandeirada para encerrar a campanha de reeleição.

