Quase dois milhões vão as urnas em MS

Estão aptos a votar nas Eleições Gerais de 2022 um total de 1.996.510 eleitores em Mato Grosso do Sul esses eleitores vão eleger oito deputados federais 24 deputados estaduais, um senador, o governador e o presidente da República os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A maioria do eleitorado sul-mato-grossense é formado por mulheres, que representam 52,4% do total, somando 1.047.054. Os homens somam 949.456 eleitores, sendo 47,5% do total.

Os dados mostram que houve uma evolução de 5,94% do eleitorado regional em relação às últimas eleições gerais (2018), quando 1.877.982 pessoas estavam aptas a exercer o direito de escolher seus representantes políticos.

Eleitores entre 25 e 29 anos representam a maior faixa de eleitores em Mato Grosso do Sul (10,7%), seguidos do grupo de 35 a 39 anos (10,3%). Já as pessoas entre 16 e 17 anos e acima dos 70 correspondem a 1,1% e 7,86%, respectivamente, daqueles que não têm o voto por obrigatório.

Os eleitores que fizeram cadastramento biométrico representam 78% do eleitorado regional, o que corresponde a 1.577.333. Para Governador e presidente da República caso nenhum dos candidatos consiga 50% mais um voto no primeiro turno, os dois melhores colocado vão para um segundo turno de votação que acontecerá no dia 30 de outubro.