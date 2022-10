Flamengo enfrenta o Bragantino neste sábado; confira prováveis escalações

Flamengo e Bragantino entram em campo hoje (1), às 18hs, no Maracanã, em partida válida pela 29º rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro viu a diferença para o líder Palmeiras aumentar nas últimas rodadas, entretanto ainda mantém esperanças de título e deve vir com força máxima.

O Flamengo soma 45 pontos e iniciou a rodada fora do G4. O time de Dorival Júnior vem de quatro partidas sem vitória no Brasileirão. Com os empates com Ceará e Goiás, e as derrotas para Fluminense e Fortaleza, viu a chance de encurtar para cinco a distância para o Palmeiras virar uma diferença de 15 pontos e sepultar as chances de título.

Do outro lado, o técnico Maurício Barbieri também convive com a queda de produção de sua equipe, que acumula uma sequência sem vitórias ainda maior do que a do Flamengo. O último triunfo dos paulistas foi na 20ª rodada, no dia 31 de julho, contra o Juventude. De lá para cá foram três derrotas e cinco empates.

A favor de sua equipe, Barbieri tem uma escrita que já dura desde 1966 e soma sete partidas sem vitória do Flamengo no confronto. Maior pedra no sapato do rubro-negro na Série A, o Bragantino acumula três vitórias e quatro empates na sequência.

Prováveis escalações para Flamengo x Bragantino

Flamengo

Léo Pereira, João Gomes e Matheuzinho estão suspensos, já Erick Pulgar, Rodrigo Caio e Bruno Henrique estão lesionados. Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta, Varela e Vidal – de volta de suas seleções – treinaram com o grupo e estão à disposição do técnico Dorival Júnior.

Mantendo o planejamento adotado nos últimos meses, alguns nomes também podem ser preservados pela comissão técnica. Devem ser os casos do lateral-esquerdo Filipe Luís e do zagueiro David Luiz, que foram titulares em quatro das últimas cinco partidas da equipe.

Time provável: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Bragantino

O técnico Maurício Barbieri deve manter boa parte da equipe que empatou com o Internacional na última quarta-feira, 28, no Beira-Rio. Há duas dúvidas na escalação: no meio-campo, se Hyoran será mantido no time titular ou Eric Ramires volta aos 11 iniciais. No ataque, Carlos Eduardo e Popó são opções, sendo o primeiro o mais cotado.

Time provável: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran (Eric Ramires); Artur, Helinho e Carlos Eduardo (Popó).

