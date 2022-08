Nova edição da Quarta Cultural traz jovem talento do sertanejo

Na nova edição da Quarta Cultural de amanhã (03) o evento trará o jovem talento do sertanejo de Campo Grande: Andrey Pereira, de apenas 17 anos. A apresentação será na Feira Central a partir das 19h30 de forma gratuita para quem for prestigiar.

Seguindo os passo de muito artistas, Andrey mostrava desde a infância a vocação para a música e para tocar violão, sempre dando shows em festas para familiares e amigos. Com o tempo o artista decidiu seguir o caminho profissional da música e também trouxe a vontade de transmitir seus sentimentos para as melodias. O resultado de seu empenho foi sua primeira canção autoral, “Virando o Copo”, lançada em agosto de 2021.

O primeiro single teve uma repercussão maior que a esperada pelo artista mirim e serviu para que o jovem começasse a se apresentar em bares e restaurantes da cidades. Em seus shows o alto-astral domina, com um repertório de sertanejo universitário, arrocha e vaneira. O último inclusive marca seu último trabalho, “Hoje é Sexta-Feira”, disponibilizado nas principais plataformas de streaming no mês de abril.

Para Andrey, a apresentação na Feirona é uma oportunidade de atrair novos fãs e ainda mais reconhecimento ao seu trabalho. “Ser cantor independente, de família humilde, é uma tarefa árdua, mas não posso desanimar. Sigo firme com meus sonhos, vontades e sangue nos olhos. Procuro sempre transmitir minhas emoções nas canções para que assim, aos poucos, eu possa ser reconhecido pelo meu potencial e minha trajetória na música”, afirma.

Serviço

A Feira Central fica na Rua 14 de Julho, n.º 3.351, com acessos também na Esplanada Ferroviária (Avenida Calógeras) e pela Rua dos Ferroviários. As barracas começam a funcionar a partir das 16h e o show, que é gratuito, está previsto para as 19h30.