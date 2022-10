Capitão Contar focará em visitas ao interior

O candidato capitão Contar (PRTB), não compareceu ao debate do Midiamax nesta segunda-feira (18), e justificou que irá focar nas visitas ao interior neste curto período que resta até o próximo dia 30 de outubro.

Segundo a nota divulgada por sua assessoria faltam apenas 12 dias para a tão sonhada Mudança de Verdade em Mato Grosso do Sul. Pouco tempo para conciliar as dezenas de entrevistas e debates solicitados, reuniões e encontros com apoiadores.

Nesse contexto, Contar agradece o convite e o espaço disponibilizado, mas para não desprestigiar nenhum veículo, neste momento o Capitão Contar optou por ir aos municípios.

“Agradeço aos apoiadores do interior e da capital que me recebem. Quero atender o máximo de municípios possíveis, pois essa campanha é feita por eles e para eles”, afirma o Capitão.

Ele acredita que sem o apoio incansável dos sul-mato-grossenses, não seria possível chegar forte até aqui. “Preciso estar ao lado do povo”.

Contar seguirá aberto ao diálogo e construção do melhor projeto para o futuro de Mato Grosso do Sul.

