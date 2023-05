Transmissão de jogos da Série D é ‘exclusiva’ para quem for ao estádio

Sem partidas nas telas, Operário lamenta falta de visibilidade

O Brasileiro da Série D 2023 já teve ao menos 64 jogos disputados. São duas rodadas cheias, distribuídas em oito grupos, nesta primeira fase. Tradicionalmente, a última divisão do nacional tem pouca divulgação e, neste ano, até o momento, assiste à situação piorar. Está difícil até para, literalmente, ver. A quarta divisão vai para a terceira rodada, neste fim de semana, com a CBF ainda em busca de algum canal para que as partidas sejam exibidas ao vivo.

A Confederação Brasileira é a detentora dos direitos de transmissão. Ou seja, os clubes não podem transmitir seus jogos por meio de suas redes sócias ou via YouTube, por exemplo.

Em entrevista à reportagem, o presidente do Operário, Nelson Antonio da Silva, confirma que existe uma negociação entre a CBF e a emissora pública TV Brasil para a transmissão das partidas.

“Por enquanto, não há nada confirmado. A CBF não liberou nada, ainda”, disse o dirigente, por telefone, na sexta-feira (19).

Questionado o quanto isso afeta o clube, sobretudo na busca de patrocínios, Nelson aponta o problema da falta de visibilidade. “Fica difícil, causa um transtorno muito grande”, admite.

Durante o torneio local deste ano, o Operário exibiu as partidas como mandante por meio da internet. O jogo de ida da final, diante do Costa Rica, em 23 de abril, registra 8 mil visualizações. A TVE estadual também transmitiu algumas partidas. O dirigente afirma que o clube mantém as condições de fazer os jogos ao vivo.

Operário satisfeito com a CBF

Para a Série D 2023, a entidade responsável pelo futebol brasileiro vai distribuir um total de R$ 25 milhões aos 64 participantes. O valor é 50% maior do que o repassado aos clubes, na última edição. Além das cotas, a CBF vai fazer um aporte financeiro de cerca de R$ 80 milhões, na organização da competição.

De acordo com o site da confederação, “a verba vai pagar as despesas dos clubes com transporte, hospedagem, alimentação, custos de arbitragem e antidopagem, entre outros gastos para a realização das partidas”.

Na primeira fase, assim como os demais 63 times, o Galo de Campo Grande receberá R$ 300 mil. Caso avance, embolsa mais R$ 100 mil. Este patrocínio vem como uma espécie de contrapartida, para que os participantes abrissem mão de mostrar as partidas.

“Não foi um erro (deixar os direitos de transmissão com a CBF). Mas, essa indefinição prejudica a divulgação dos jogos”, declara Nelson. Segundo ele, os times estão satisfeitos com a gestão da CBF. “Os clubes também têm esses benefícios, é mais uma questão de marketing, de visibilidade”, ratifica.

Enquanto as negociações não avançam para exibir o único Brasileiro que conta com representante de Mato Grosso do Sul, o único modo de assistir às partidas é dentro dos estádios. No primeiro compromisso em casa, 649 torcedores foram à região das Moreninhas e conferiram o empate sem gols com o XV de Piracicaba-SP, no dia 14. Na partida em que mulheres tiveram entrada gratuita, em homenagem ao Dia das Mães, 414 pagaram ingresso. Na ocasião, foram colocados 1.150 entradas à venda.

Talvez a partir da semana que vem

De acordo com texto publicado pelo “UOL Esporte”, assinada por Bruno Braz e Alexandre Araújo, a CBF possuía um contrato para a transmissão da competição até o mês passado, mas a empresa “INSports TV” desistiu. O vínculo valia até 2025.

A CBF proibiu os clubes de transmitirem seus jogos em suas TVs próprias. Segundo o “UOL”, as empresas “DAZN” e “NSports” negaram que estejam negociando com a CBF.

Já um possível acordo com “TV Brasil” dificilmente aconteceria em tempo hábil para que as partidas da terceira rodada já sejam transmitidas. Caso o desfecho seja positivo, as transmissões começariam no próximo fim de semana.

Dirigente do Galo cobra vitória neste domingo

O Operário iniciou a 3ª rodada fora da zona de classificação, em sexto lugar do grupo 7. Ainda sem vencer e com dois pontos, o alvinegro volta a atuar como mandante, no estádio Jacques da Luz, neste domingo (21), às 16h.

O resultado positivo, diante diante do Patrocinense-MG, que abriu o fim de semana na liderança, com quatro pontos, fará o Galo subir na tabela.

Sobre o desempenho do time treinado por Celso Rodrigues em campo, Nelson Antonio da Silva avalia como positivo, até o momento.

“Dentro das dificuldades que o grupo impõe, considero satisfatórios os resultados. Poderíamos ter feito três pontos fora (contra a Ferroviária-SP) e três pontos aqui (diante do XV de Piracicaba), mas não fizemos por detalhes”, argumenta.

Diante do Patrocinense- -MG – que derrotou o Crac-GO por 2 a 1, fora de casa – Nelson fala da obrigação de ganhar, para que o time tenha tranquilidade para os próximos compromissos.

“Teremos dois jogos fora, no Paraná, em Maringá (dia 27), e Cascavel (dia 3), e precisamos marcar pontos”, alerta.

Ele reforça o discurso de que a disputa pelas quatro vagas será embolada, até a 14ª e última rodada. “Vai ser difícil até o fim, por isso, aproveito para chamar a torcida, que venha prestigiar o time, isso anima os jogadores”, convoca Nelson, para o confronto de domingo.

Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 (meia). Crianças até dez anos não pagam.

