Capital bate recorde de contratações de carteira assinada

O novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)divulgou que a Capital bateu o recorde de 15.995 contratações em maio contratando mais que o mês de abril, quando a região teve 14.548 .

Os municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia continuaram como as que mais contrataram na região com 12.359, 1.708 e 538, respectivamente. Já no mês anterior, foram registradas 11.054, 1.719 e 528 admissões nas cidades citadas.

Segundo o estudo, 61,81% das pessoas possuíam o ensino médio completo e a faixa etária mais contratada foi entre 18 e 24 anos, representando 28,73% do número total. A porcentagem de homens contratados foi de 61,19% e a de mulheres 38,81%.

Os setores que mais contrataram no período foram: agronegócio, indústria e comércio.

A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM) estima que sejam criadas 530 mil vagas temporárias no segundo trimestre deste ano (abril, maio e junho).