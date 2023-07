“Brasil não vai ser comunista”, diz Rodolfo Nogueira

Afirmou ao assinar mais um pedido de impeachment de Lula

Na tarde da última quarta-feira (05) o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) participou de coletiva de imprensa convocada por parlamentares para divulgar mais um pedido de impeachment contra Lula.

Esse é o segundo pedido de impeachment que Nogueira assina. O primeiro foi em relação a recepção que Lula fez ao ditador narcotraficante Nicolás Maduro, o segundo pedido é em relação as falas do petista e suas relações ilícitas com o Foro de São Paulo.

“O Brasil não é comunista e também não vai ser. Esse presidente atual está fazendo reuniões com narcoditadores aqui no Brasil. Nós não podemos deixar esse governo atual transformar o Brasil em um país comunista e tudo está caminhando para isso, todas as leis desse congresso estão apontando para trazer o comunismo para o Brasil”, declarou Nogueira.

Outro apelo que o parlamentar fez foi direcionado para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). “Presidente, aprove esse impeachment no plenário, nós vamos votar esse impeachment desse comunista aqui no Brasil. Fora, Lula!”, finalizou o parlamentar.