Capital amanhece nublada, com chances de chuva em pontos isolados

Neste domingo (18), a capital amanheceu nublada, com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados. Também há uma previsão de queda na temperatura máxima, que varia entre 27 e 34°C.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no sul do estado, há risco de tempestade de granizo, além de chuva entre 20 e 30 mm/h; e ventos intensos (40-60 km/h). Outros pontos do estado, entre o centro-norte e região dos pantanais, seguem sob o alerta de chuvas intensas.

O alerta, de grau amarelo, indica perigo potencial de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar até 50 mm/dia. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo, conforme previsão do Inmet.

Entretanto, para evitar incidentes devido a ventania, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas.

Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

