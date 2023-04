Com orçamento apertado, campo-grandenses escolhem quem presentear nesta Páscoa

Maioria dará prioridade para a compra de chocolate para o público infantil

Com orçamento apertado para a data tradicional, campo-grandenses fazem esforço e mesmo assim vão presentear na Páscoa, este ano. Com ovos de chocolate de tamanho médio chegando a R$ 90, na Capital, a maioria ainda não providenciou o item e afirmam não realizar pesquisa antes da compra, tendo como destino principal as crianças.

Segundo consumidores de Campo Grande, entre ovos, barras, bombons e caixas de chocolate, a data mais doce do ano não vai passar em branco para os pequenos, que são os grandes presenteados da vez. A professora aposentada Solange França da Silva, 63 anos, tem duas netas que vão ganhar a lembrança, no domingo. Ainda sem comprar o presente pascal, ela revela que deve providenciar antes do fim da semana.

“A pequeninha ainda quer ovo de personagem, a maior já está achando mais vantajoso ganhar outra coisa, no lugar. Ela disse assim: ‘vovó, pelo preço, quero uma calça’”, relata, aos risos, a professora, que diz concordar com a menina, já que os preços estão muito elevados.

A funcionária pública Cintia Soares, de 40 anos, também presenteará somente as crianças. Entre filhos, sobrinhos e netos, os menores são a prioridade, isso porque, conforme a servidora, os valores estão muito elevados e, mesmo que quisesse, não conseguiria comprar para todos.

Ao ser questionada sobre cotação de preços, ela relata que não tem costume de realizar a atividade, devido à correria do dia a dia e que sempre compra ovos de chocolate no mesmo lugar, sendo a escolhida a loja Americanas.

“Todo ano tem que ter, pelo menos, uma lembrancinha para eles (crianças). É um esforço que fazemos. Mas, temos que concordar que está tudo caro”, complementa a aposentada Edna Soares, 63 anos, que acompanhava a filha, nas compras.

Preços

Levantamento realizado pela equipe do jornal O Estado, destaca o preço de cinco dos ovos de chocolate mais procurados da Capital, conforme trabalhadores do ramo alimentício.

O ovo Ferrero Rocher (225 g) é encontrado a R$ 79,90; o Ouro Branco (359 g) a R$ 49,99; Laka (175 g) a R$ 39,99; Serenata de Amor (196 g) a R$ 36,99 e o KitKat (332 g) a R$ 49,99. Todos os itens estão disponíveis no supermercado Comper.

Na Lojas Americanas, os mesmos produtos são comercializados, porém, com preços diferentes: Ferrero Rocher (225 g) a R$ 89,99 e Ouro Branco a R$ 52,99. Ao passo que os demais listados são vendidos no mesmo valor.

Na Cacau Show, loja especializada em chocolates, os preços variam entre R$ 21,90 a R$ 84,90 para produtos de modelos e tamanhos variados. O ovo Cacau Magia (80 g) custa R$ 21,90; Ovo Trufa (200 g), R$ 44,90; Lacreme (200 g), R$ 54,90; Dreams (400 g), R$ 84,90; Ursinho Carinhoso (160 g), R$ 79,80.

Vendas

Os comerciantes demonstram otimismo com as vendas da Páscoa 2023. Proprietário de uma unidade da Cacau Show, localizada na rua 14 de Julho, Rodrigo Barbosa, 38, afirma que já observa aumento, no movimento.

“Está sendo muito bom, tanto é que já tem modelos de ovos esgotados. Acredito que devemos registrar uma elevação no volume de vendas de 20%, com os estoques sendo vendidos até o fim desta semana”, destacou o empresário.

A gerente de um supermercado, que preferiu não se identificar, pontuou que os clientes já estão comprando. “Até o momento, a estimativa de vendas é muito boa, com possibilidade crescimento de 15%.”

Segundo Beatriz Lopes, gerente do Comper, a empresa apostou na variedade. “Todas as unidades estão com decoração alusiva à data e com uma grande variedade e quantidade de ovos de chocolate.”

Por Evelyn Thamaris e Marina Romualdo – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

