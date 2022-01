Palmeiras enfrenta o Novorizontino neste domingo no Paulistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Novorizontino e Palmeiras abrem o Campeonato Paulista de 2022 neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, em São Paulo. A partida antecipada pela quinta rodada, será uma preparação para Mundial, que o Verdão disputará em fevereiro.

Para o confronto no estadual, o técnico Abel Ferreira deve usar o elenco principal contra o Novorizontino. Além do primeiro jogo, o Palmeiras ainda vai ter mais três jogos antes do mundial -Ponte Preta, na quarta-feira (26), São Bernardo, no sábado (29) e o Água Santa, em 1º de fevereiro.

Algumas das novas contratações do Palmeiras devem fazer a sua estreia na atual temporada. Rafael Navarro, Jailson, Atuesta e o goleiro Marcelo Lomba podem entrar em campo para o confronto. O único desfalque é o zagueiro Kuscevic, liberado para defender a seleção do Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em seis partidas disputadas entre o clubes paulistas, o Palmeiras nunca perdeu para o Novorizontino -cinco vitórias e um empate. Todas jogos foram disputados pelas Quartas de Final do Campeonato Paulista.

Com a principal base do ano passado, quando conquistou o acesso a Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino conta com o técnico Léo Condé, que decidiu continuar no comando da equipe, mesmo com sondagens de outros clubes.

A equipe da cidade de Novo Horizonte também fez seis contratações na temporada. Os atacantes Bruno Silva e Chrigoros, os zagueiros Walber e Isaque, o lateral-direito Lucas Ramon e o meia Marcinho.