Vídeo: motociclista é atropelado por motorista de caminhão que foge do local

Um motociclista foi atropelado por um caminhão na manhã desta quarta-feira (27), no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O motorista do caminhão havia furado o sinal e logo em seguida acertou a motocicleta. Após o choque, o indivíduo fugiu do local sem prestar atendimentos.

Pelas imagens de segurança é possível perceber que o veículo não respeita e placa de pare. O motociclista seguia pela Rua Piraputanga, que tem a preferencial. A vítima acaba batendo na lateral da carreta.

Populares que presenciaram o acidente pararam uma viatura da PM que fazia rondas no local para prestar ajuda ao motociclista.

