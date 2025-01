Frente fria avança sobre MS e traz chuva intensa e queda de temperatura

Uma frente fria que avança sobre Mato Grosso do Sul deve influenciar o clima no Estado entre esta quinta (30) e sexta-feira (31), trazendo instabilidades e risco de chuva intensa. A formação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, combinada com a frente fria, favorece o aumento da nebulosidade e precipitações significativas em diversas regiões.

Em Campo Grande, o dia começou com sol entre nuvens e temperatura de 23ºC. A máxima prevista para hoje é de 29ºC, com possibilidade de pancadas de chuva, que podem acumular um volume de 4,6 milímetros. Para sexta-feira, a previsão é de máxima de 27ºC, e no fim de semana os termômetros devem marcar até 28ºC.

Nas regiões pantaneira e sul do Estado, as temperaturas variam. Aquidauana e Corumbá registram máximas de 32ºC, enquanto Porto Murtinho alcança 31ºC e Coxim 30ºC. No sul do Estado, Ponta Porã terá máxima de 26ºC, enquanto Dourados chega a 28ºC.

Outras cidades também apresentam temperaturas elevadas nesta quinta-feira: Três Lagoas chega a 33ºC, Nova Andradina marca 32ºC, Jardim 31ºC, e Rio Brilhante 30ºC. Em Naviraí, Bonito e Nova Alvorada do Sul, a temperatura não passa de 29ºC, enquanto Costa Rica e Chapadão do Sul registram 28ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para grande parte do estado devido ao risco de chuva intensa até o fim da noite de sexta-feira. O volume pode chegar a 30 milímetros por hora, acompanhado de rajadas de vento de até 60 km/h.

Os municípios em alerta incluem Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã e outras dezenas de cidades. A recomendação é que a população fique atenta às condições climáticas e evite deslocamentos desnecessários durante os momentos de maior instabilidade.

Com a chegada da frente fria, a expectativa é de uma leve queda nas temperaturas nos próximos dias, proporcionando um alívio temporário do calor intenso registrado nas últimas semanas.

Com informações do Inmet

