Campo Grande registra madrugada mais fria do ano com 10,2ºC nesta terça

Campo Grande registrou, na madrugada desta terça-feira (28), a menor temperatura do ano, com os termômetros marcando 10,2ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Capital amanheceu com céu nublado e a previsão para o dia indica que a temperatura máxima não ultrapassará os 17ºC.

Segundo a previsão do Inmet, as temperaturas devem começar a subir gradativamente a partir de quarta-feira (29), quando os termômetros devem marcar entre 9ºC e 20ºC. Para quinta-feira (30), a máxima prevista é de 23ºC e, na sexta-feira (31), os termômetros podem chegar aos 25ºC.

No interior do Estado, a menor temperatura foi registrada em Porto Murtinho, onde os termômetros marcaram 5ºC. Outras mínimas registradas nesta terça-feira em diversas cidades do Mato Grosso do Sul incluem:

– Ponta Porã: 5,9ºC

– Caarapó: 6,0ºC

– Laguna Carapã: 6,6ºC

– Dourados: 6,8ºC

– Itaporã: 6,8ºC

– Bonito: 7,2ºC

– Aral Moreira: 7,4ºC

– Fátima do Sul: 7,6ºC

– Itaquiraí: 7,8ºC

– Juti: 7,9ºC

– Jardim: 8,1ºC

– Rio Brilhante: 8,4ºC

– Amambai: 8,5ºC

– Nova Alvorada do Sul: 8,6ºC

– Sidrolândia: 9,5ºC

As temperaturas máximas para esta terça-feira nas principais regiões do Estado também são modestas. No sul, Ponta Porã não deve ultrapassar os 12ºC e Dourados deve registrar máxima de 14ºC. Na região pantaneira, Porto Murtinho deve chegar aos 15ºC, Aquidauana aos 18ºC, Corumbá aos 19ºC e Coxim aos 22ºC.

Outras máximas previstas incluem:

– Naviraí e Sete Quedas: 13ºC

– Ivinhema, Nova Alvorada do Sul e Bonito: 14ºC

– Nova Andradina: 16ºC

– Três Lagoas e Água Clara: 19ºC

– Costa Rica e Paranaíba: 22ºC

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo deve permanecer mais firme entre terça e quinta-feira, com sol e variação de nebulosidade. O avanço do ar mais seco e frio sobre o Estado é impulsionado pela atuação de um ciclone extratropical que se forma no oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul.

Com informações do Inmet e Cemtec

