Grave acidente deixa motorista preso nas ferragens em Rio Brilhante

Um grave acidente de trânsito na noite de segunda-feira (27) deixou um motorista preso nas ferragens após uma colisão frontal entre um veículo de passeio e uma caminhonete na Avenida Prefeito Theofanes, em Rio Brilhante, cidade localizada a 161 quilômetros de Campo Grande.

Ainda não se sabe ao certo a dinâmica do acidente, mas informações preliminares indicam que ambos os veículos seguiam em sentidos opostos pela avenida quando colidiram de frente. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionadas e compareceram ao local para prestar socorro.

Com o impacto da batida, a frente do veículo de passeio ficou totalmente destruída, deixando o motorista preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate do homem, que aparentava estar embriagado, e foi levado para o hospital da cidade para receber atendimento médico. Seu nome e idade não foram divulgados.

O trânsito na Avenida Prefeito Theofanes foi interrompido devido à gravidade da colisão. O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência, colaborando com a equipe da Polícia Militar que registrou o acidente.

A investigação sobre as causas do acidente seguirá para determinar as circunstâncias exatas que levaram à colisão.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: