Campo Grande recebe prêmio nacional por investimentos em Saneamento Básico

Campo Grande está entre as melhores capitais em redução de perdas de água e tratamento de esgoto, apresentando índices superiores à média nacional. Nesse sentido, a Capital foi reconhecida com o prêmio “Casos de Sucesso”, na categoria III “Atingimento das Metas de Perdas de Água”, pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a consultoria GO Associados e o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais (CEISA) da Fundação Getulio Vargas. A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira (27), na sede da FGV, em São Paulo, e teve como representante do município, a prefeita Adriane e o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

O prêmio está em sua 8ª edição – promovido desde 2015 – e leva em consideração o Ranking do Saneamento e os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (SNIS) para determinar os critérios dos vencedores.

“Os investimentos em tecnologia são fundamentais para redução de perdas. Ter um centro de controle operacional que trabalha 24 horas por dia, monitorando as vazões e pressões do sistema de abastecimento de água. Nos últimos anos foram substituídos mais de 230 km de redes antigas. A média nacional de perda de água é superior a 40%, em Campo Grande está em 19%, sendo referência no país. Somente em saneamento já foram implementados mais 380 km. Temos mais de 93% do nosso município saneado, e quando priorizamos essa pauta de grande relevância, estamos também falando em saúde e, com isso, diminuindo a fila nas unidades de saúde”, pontuou a prefeita Adriane.

Para este ano, foram estabelecidas quatro categorias: Atingimento das Metas do Novo Marco Legal do Saneamento Básico; Melhores Evoluções em Tratamento de Esgoto; Atingimento das Metas de Perdas de Água; e Maiores Investimentos por Habitante, sendo Campo Grande destaque em uma delas.

“Campo Grande avança a passos largos. Temos uma das menores perdas de água do país. Isso significa que estamos preservando o Meio Ambiente, tratando aquilo que nos é mais caro, que é a Água, do dia a dia, que é para toda população”, destacou o diretor-presidente da Águas Guariroba.

A capital cumpriu simultaneamente as metas estabelecidas pela Portaria 490/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é destinar 25% em perdas na distribuição e 216 L/dia em perdas volumétricas, e que tiveram os menores níveis de perdas.

Os municípios premiados pelas boas práticas em saneamento estão distribuídos entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

“Importante frisar que esses investimentos em perdas trazem mais disponibilidade de água para Campo Grande. Estamos com um planejamento estratégico para que em 2024, mesmo com as adversidades climáticas tenhamos água em abundância”, finalizou o diretor executivo da concessionária de água do município.

Projeto Escola Saneada

A Prefeitura de Campo Grande em parceria com a Águas Guariroba inaugurou neste mês de maio um sistema completo de tratamento de água e esgoto na Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima, localizada na Colônia do Aguão, zona rural da Capital. Também foi lançada a obra de instalação do mesmo sistema na EM Barão do Rio Branco, em Rochedinho.

As obras fazem parte do projeto Escola Saneada lançado em 2022, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de água e esgoto tratados em 116 escolas públicas da Capital, entre unidades municipais e estaduais, beneficiando cerca de 50 mil alunos da rede de ensino.

A iniciativa beneficia a comunidade escolar e os moradores do entorno de cada unidade de ensino atendida pelo projeto, ampliando a cobertura de esgoto, que hoje chega a 90% em Campo Grande.

Saneamento de Campo Grande

A Capital mantém uma alta eficiência no abastecimento de água e um bom desempenho na coleta e tratamento de esgoto, embora ainda precise de melhorias para alcançar a universalização completa desses serviços.

Os investimentos contínuos têm refletido em melhorias significativas nos indicadores de saneamento, contribuindo para a melhor qualidade de vida dos seus habitantes.

Segundo dados da Águas Guariroba, são atendidos 902.368,74 habitantes. O município possui 4.470 (km) Extensão da rede de água; 330.538 Ligações ativas de Água ; 2 Captações Superficiais ; 149 Poços Tubulares e 107 Reservatórios.

Perdas na Distribuição

Índice de Perdas na Distribuição (IPD): 19,80%

Classificação: Campo Grande está entre as poucas capitais brasileiras com índices de perdas na distribuição inferiores a 25%, considerados um patamar de excelência.

Abastecimento de Água

Indicador de Atendimento Total de Água (ITA): 99,98%

Classificação: Campo Grande mantém-se próxima da universalização do abastecimento de água, com uma leve variação de -0,02 pontos percentuais

Coleta de Esgoto

Indicador de Atendimento Total de Esgoto (ITE): 86,24%

Classificação: Entre as 20 melhores capitais no indicador, embora abaixo dos 90%.

*Tratamento de Esgoto*

Indicador de Tratamento Total de Esgoto (ITR): 66,10%

Evolução: Crescimento de 4,36 pontos percentuais, demonstrando melhorias contínuas.

Campo Grande já foi premiada em 2022 pela Trata Brasil. Na época a premiação se referiu à categoria “Municípios do Ranking do Trata Brasil com exemplos positivos na evolução dos indicadores de perdas de água nos últimos 10 anos”

Na ocasião, os estudos do instituto apontaram que a Capital desperdiçou apenas 19 de cada 100 litros de água, representando um avanço comparado com 2021.

A parceria com a Águas Guariroba também tem contribuído com os indicadores na redução de perdas, trazendo para Campo Grande o reconhecimento por ser uma das 30 cidades no país com a melhor qualidade de água, além de ser uma das 5 cidades com o melhor atendimento na distribuição de água. (Com informações da assessoria)