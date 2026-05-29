Campo Grande ganha voo direto para o Rio de Janeiro com três frequências semanais a partir de junho

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Campo Grande passará a contar com voos diretos para o Rio de Janeiro (RJ) a partir de junho, em operação da companhia aérea Gol com três frequências semanais. O anúncio foi feito nessa quinta-feira (28) pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, por meio das redes sociais. A venda das passagens começa no próximo dia 3 de junho.

Conforme divulgado pelo governador, os voos partirão de Campo Grande às terças, quintas e sábados. Já no trajeto de retorno, as aeronaves sairão do Rio de Janeiro às segundas, quartas e sextas-feiras. Segundo Riedel, a nova rota representa um avanço para a conectividade aérea de Mato Grosso do Sul, além de ampliar oportunidades para os setores de turismo e negócios.

“Acaba demonstrando que o crescimento e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul vão ocupando espaço no cenário nacional”, afirmou o governador.

Com a inclusão do Rio de Janeiro na malha aérea, Campo Grande passa a ter ligação com cinco importantes centros aeroportuários do País: Confins (MG), Guarulhos e Campinas (SP), Brasília (DF) e agora o Rio de Janeiro (RJ). De acordo com Riedel, essas conexões facilitam o acesso dos passageiros a voos nacionais e internacionais.

Apesar do anúncio, o governador reconheceu que ainda existem desafios relacionados à aviação regional no Estado. Segundo ele, o governo mantém diálogo com companhias aéreas para ampliar a oferta de voos e estimular a competitividade no setor.

“Ainda tem muita deficiência, especialmente nos voos regionais, mas nós estamos conversando com as empresas, atraindo e gerando competitividade”, declarou.

Riedel também destacou investimentos em aeroportos do interior de Mato Grosso do Sul. Entre os municípios citados estão Corumbá e Ponta Porã. Já as obras nos aeroportos de Dourados, Três Lagoas e Bonito devem avançar até o fim deste ano, conforme previsão do governo estadual.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Feira nos Bairros aproxima consumidores de produtos frescos da agricultura familiar

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *