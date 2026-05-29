Campo Grande ganha voo direto para o Rio de Janeiro com três frequências semanais a partir de junho

Campo Grande passará a contar com voos diretos para o Rio de Janeiro (RJ) a partir de junho, em operação da companhia aérea Gol com três frequências semanais. O anúncio foi feito nessa quinta-feira (28) pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, por meio das redes sociais. A venda das passagens começa no próximo dia 3 de junho.

Conforme divulgado pelo governador, os voos partirão de Campo Grande às terças, quintas e sábados. Já no trajeto de retorno, as aeronaves sairão do Rio de Janeiro às segundas, quartas e sextas-feiras. Segundo Riedel, a nova rota representa um avanço para a conectividade aérea de Mato Grosso do Sul, além de ampliar oportunidades para os setores de turismo e negócios.

“Acaba demonstrando que o crescimento e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul vão ocupando espaço no cenário nacional”, afirmou o governador.

Com a inclusão do Rio de Janeiro na malha aérea, Campo Grande passa a ter ligação com cinco importantes centros aeroportuários do País: Confins (MG), Guarulhos e Campinas (SP), Brasília (DF) e agora o Rio de Janeiro (RJ). De acordo com Riedel, essas conexões facilitam o acesso dos passageiros a voos nacionais e internacionais.

Apesar do anúncio, o governador reconheceu que ainda existem desafios relacionados à aviação regional no Estado. Segundo ele, o governo mantém diálogo com companhias aéreas para ampliar a oferta de voos e estimular a competitividade no setor.

“Ainda tem muita deficiência, especialmente nos voos regionais, mas nós estamos conversando com as empresas, atraindo e gerando competitividade”, declarou.

Riedel também destacou investimentos em aeroportos do interior de Mato Grosso do Sul. Entre os municípios citados estão Corumbá e Ponta Porã. Já as obras nos aeroportos de Dourados, Três Lagoas e Bonito devem avançar até o fim deste ano, conforme previsão do governo estadual.

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